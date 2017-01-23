Николай Валуев собирает в Петербурге юных боксеров из России и зарубежья

С 26 по 29 января в центре физкультуры, спорта и здоровья Красносельского района пройдет традиционный IX юношеский турнир по боксу на призы чемпиона мира среди профессионалов в супертяжелом весе.

IX юношеский турнир по боксу на призы Николая Валуева в этом году может по праву называться международным. Соревнования стартуют через два дня и по традиции пройдут в родном для Валуева Красносельском районе Петербурга.Там соберутся юные боксеры не только из городских клубов, но и из нескольких российских регионов и даже ближнего зарубежья. Для всех спортсменов это серьезный шанс заявить о себе.Предъюбилейный турнир продлится до конца недели. За четыре дня боксеры сразятся в 18 весовых категориях и двух возрастных группах. Участников соревнований ждет и культурная программа: экскурсия по Петербургу и встречи со звездами российского спорта.