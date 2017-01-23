Студия Lucasfilm раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

Очередная часть легендарной киносаги выйдет на экраны под названием «Последний джедай».блоге «Звездных войн». Премьера восьмого эпизода запланирована на 15 декабря текущего года. Предыдущая часть вышла в прокат в декабре 2015 года.
Из сообщения Lucasfilm: «У нас самые преданные поклонники в этой и других галактиках. Из уважения к ним, мы хотим, чтобы они первыми узнали название следующей главы: „Звездные войны: Последний джедай“ в постановке Райана Джонсона».
Первый фильм оригинальной трилогии появился на экранах в 1977 году. Три части новой трилогии вышли в период с 1999-го по 2005 год. После того как Disney купил студию Lucasfilm, история джедаев получила продолжение.
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