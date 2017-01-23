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  • 23.01, 22:07

Студия Lucasfilm раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

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Студия Lucasfilm раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

Студия Lucasfilm раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

Очередная часть легендарной киносаги выйдет на экраны под названием «Последний джедай».

Об этом сообщили в блоге «Звездных войн». Премьера восьмого эпизода запланирована на 15 декабря текущего года. Предыдущая часть вышла в прокат в декабре 2015 года.

Из сообщения Lucasfilm: «У нас самые преданные поклонники в этой и других галактиках. Из уважения к ним, мы хотим, чтобы они первыми узнали название следующей главы: „Звездные войны: Последний джедай“ в постановке Райана Джонсона».

Первый фильм оригинальной трилогии появился на экранах в 1977 году. Три части новой трилогии вышли в период с 1999-го по 2005 год. После того как Disney купил студию Lucasfilm, история джедаев получила продолжение.

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