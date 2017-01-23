Петербургским судебным кварталом занялась ФАС

Надзорная служба усмотрела нарушения в проведении конкурса на строительство комплекса зданий для Верховного суда РФ в Петроградском районе города.
Интернет-газета «Фонтанка.ру» не исключает, что организатор конкурса сможет проигнорировать решение ФАС и заключить контракт с уже выбранной фирмой «Кредо», а затем попытаться оспорить решение ведомства в суде.
Компания-победитель известна тем, что много работала по контракту с управделами президента, когда его возглавлял Владимир Кожин. В активе фирмы — участие в воссоздании Константиновского дворца в Стрельне.
Кроме того, в связи с государственной важностью стройки около 15% технического задания относилось к информации для служебного пользования. Ее не опубликовали на портале госуслуг. Соответственно, подрядчики, даже имеющие допуски ФСО и ФСБ, не смогли с ней ознакомиться. Это нарушает условия закупок.
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