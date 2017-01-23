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  • 23.01, 22:07
Петербургским судебным кварталом занялась ФАС. Санкт-Петербург, ФАС, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургским судебным кварталом занялась ФАС

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Петербургским судебным кварталом занялась ФАС

Петербургским судебным кварталом занялась ФАС

    Надзорная служба усмотрела нарушения в проведении конкурса на строительство комплекса зданий для Верховного суда РФ в Петроградском районе города.

    Федеральная антимонопольная служба отменила итоги тендера на строительство судебного квартала стоимостью более 29 миллиардов рублей. Поводом стала публикация неполного комплекта технической документации.

    Интернет-газета «Фонтанка.ру» не исключает, что организатор конкурса сможет проигнорировать решение ФАС и заключить контракт с уже выбранной фирмой «Кредо», а затем попытаться оспорить решение ведомства в суде.

    Компания-победитель     известна тем, что много работала по контракту с управделами президента, когда его возглавлял Владимир Кожин. В активе фирмы — участие в воссоздании Константиновского дворца в Стрельне.

    Кроме того, в связи с государственной важностью стройки около 15% технического задания относилось к информации для служебного пользования. Ее не опубликовали на портале госуслуг. Соответственно, подрядчики, даже имеющие допуски ФСО и ФСБ, не смогли с ней ознакомиться. Это нарушает условия закупок.

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