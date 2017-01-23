Один против всех
Один против всех 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.01, 22:07
Стадион «Крестовский» в Петербурге сдадут ФИФА в конце зимы. Мутко, Санкт-Петербург, правительство РФ, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стадион «Крестовский» в Петербурге сдадут ФИФА в конце зимы

комментировать
Стадион «Крестовский» в Петербурге сдадут ФИФА в конце зимы

Стадион «Крестовский» в Петербурге сдадут ФИФА в конце зимы

Стадион «Крестовский» в Петербурге сдадут ФИФА в конце зимы

    Новую дату открытия «Зенит-Арены» на встрече с председателем правительства назвал вице-премьер Виталий Мутко.

    Первый официальный матч на «Зенит-Арене» пройдёт в апреле, а не в марте как было заявлено ранее. Петербургский клуб проведет на стадионе две игры в рамках чемпионата России.

    Мутко пояснил премьер-министру, что 26 декабря стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию. Сейчас арена полностью готова с точки зрения адаптации к чемпионату мира.

    В конце февраля принимать стадион будут представители Международной федерации футбола. Ожидается, что делегация ФИФА посетит все четыре города, где планируют проведение матчей мундиаля и Кубка конфедераций: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

    Новости по теме

    Стадион для «Зенита»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru