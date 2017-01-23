Стадион «Крестовский» в Петербурге сдадут ФИФА в конце зимы

Новую дату открытия
«Зенит-Арены» на встрече с председателем правительства назвал вице-премьер Виталий Мутко.
Мутко пояснил премьер-министру, что 26 декабря стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию. Сейчас арена полностью готова с точки зрения адаптации к чемпионату мира.
В конце февраля принимать стадион будут представители Международной федерации футбола. Ожидается, что делегация ФИФА посетит все четыре города, где планируют проведение матчей мундиаля и Кубка конфедераций: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
Комментарии