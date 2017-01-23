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  • 23.01, 20:36
Совет ЕС скрылся в молочном облаке: фермеры устроили акцию протеста. Бельгия, Брюссель, митинги и протесты, молоко. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Совет ЕС скрылся в молочном облаке: фермеры устроили акцию протеста

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Совет ЕС скрылся в молочном облаке: фермеры устроили акцию протеста

Совет ЕС скрылся в молочном облаке: фермеры устроили акцию протеста

Совет ЕС скрылся в молочном облаке: фермеры устроили акцию протеста

    Сегодня центральные улицы Брюсселя вместе со зданием Совета Евросоюза скрылись в молочной дымке.

    Сухую смесь в городе с помощью мощного вентилятора распылили европейские фермеры в знак протеста против падения цен на молочную продукцию. Порошковое облако быстро накрыло фасад дома, где в тот момент проходила встреча министров сельского хозяйства, и потом еще долго оседало на головы полицейских и самих демонстрантов.

    Молочники требуют от властей ввести квоты на производство молока и хотя бы временно отказаться от торговли порошковым.

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