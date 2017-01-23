Совет ЕС скрылся в молочном облаке: фермеры устроили акцию протеста

Сегодня центральные улицы Брюсселя вместе со зданием Совета Евросоюза скрылись в молочной дымке.

Сухую смесь в городе с помощью мощного вентилятора распылили европейские фермеры в знак протеста против падения цен на молочную продукцию. Порошковое облако быстро накрыло фасад дома, где в тот момент проходила встреча министров сельского хозяйства, и потом еще долго оседало на головы полицейских и самих демонстрантов.Молочники требуют от властей ввести квоты на производство молока и хотя бы временно отказаться от торговли порошковым.