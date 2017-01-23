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  • 23.01, 20:36

Чемпиона Европы по боксу арестовали за двойное убийство в Карачаево-Черкесии

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Чемпиона Европы по боксу арестовали за двойное убийство в Карачаево-Черкесии

Чемпиона Европы по боксу арестовали за двойное убийство в <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr>

Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца Игоря Алборова, подозреваемого в совершении двойного убийства в ноябре прошлого года.

Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Карачаево-Черкесии, «суд арестовал Игоря и Алана Алборова сроком на два месяца по делу об убийстве отца и сына».

По данным следствия, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства 70-летнего мужчины и его 30-летнего сына. Тело 30-летнего Алана Гояева было обнаружено на лестничной клетке с множественными колото-резаными ранениями, тело его отца нашли в квартире, также с множественными ранениями. Ведомство сообщило о задержании подозреваемых в минувший четверг.

Как сообщили в ведомстве, мужчины совершили преступление из мести за убийство их родственника в Южной Осетии.

По информации прессы, подозреваемый Игорь Алборов является двукратным чемпионом Европы по боксу среди юношей и молодежи.

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