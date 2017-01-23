Чемпиона Европы по боксу арестовали за двойное убийство в Карачаево-Черкесии

Суд в
РИА Новости в СУ СК по Карачаево-Черкесии, «суд арестовал Игоря и Алана Алборова сроком на два месяца по делу об убийстве отца и сына».
Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца Игоря Алборова, подозреваемого в совершении двойного убийства в ноябре прошлого года.
По данным следствия, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства 70-летнего мужчины и его 30-летнего сына. Тело 30-летнего Алана Гояева было обнаружено на лестничной клетке с множественными колото-резаными ранениями, тело его отца нашли в квартире, также с множественными ранениями. Ведомство сообщило о задержании подозреваемых в минувший четверг.
Как сообщили в ведомстве, мужчины совершили преступление из мести за убийство их родственника в Южной Осетии.
По информации прессы, подозреваемый Игорь Алборов является двукратным чемпионом Европы по боксу среди юношей и молодежи.
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