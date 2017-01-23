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  • 23.01, 20:35

Надежда Савченко назвала украинские власти врагом народа номер два

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Надежда Савченко назвала украинские власти врагом народа номер два

Надежда Савченко назвала украинские власти врагом народа номер два

С таким заявлением народный депутат выступила после поездки в Донбасс на переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

По словам Савченко, Киев полностью нивелировал результаты ее встречи с представителями народных республик. Между тем, рассказывая о поездке в Донбасс, она заявила, что в лидерах ДНР и ЛНР увидела людей, которые устали от войны.

Как заявила Савченко в интервью порталу fraza.ua, Россия, по ее мнению, по-прежнему остается врагом Украины номер один, но второе место занимают сами украинские власти.

Надежда Савченко: «Наверное, мне нужно меньше лирики и надо объяснять все это людям более политическим языком, но мне очень хочется донести до людей какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто ожесточили свое сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два».

На народного депутата Савченко в последнее время обрушился поток критики. Ее встреча с лидерами Донецкой и Луганской народных республик в Минске вызвала резкое недовольство в ее адрес. Она была исключена из фракции «Батькивщина», а также из украинской делегации ПАСЕ и комитета по вопросам нацбезопасности. Кроме того, ее обвинили в госизмене из-за предложения отказаться от притязаний Киева на Крым.

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