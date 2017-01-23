В петербургском дацане восстанавливают интерьеры келий и молельного зала

Чиновники Смольного осмотрели ход реставрации буддийского храма на Приморском проспекте.
Скоро буддийские монахи вернутся в отремонтированные комнаты, в которых реставраторы восстановили исторические интерьеры. В них монахи и живут и принимают прихожан. На этом же этаже балкон с отреставрированным колесом учения — символом стремления к совершенству. По бокам — две лани. По приданию именно они пришли на первую проповедь Будды. Обычно их изображают лежащими. Небольшая деталь в этой композиции делает петербургский буддийским храм особенным.
В начале ХХ века, когда подбирали место под строительство буддийского храма, не случайно выбрали именно этот участок на берегу Большой Невки. По буддийским канонам, монастырская обитель должна находиться в тихом, уединенном месте, вблизи водного источника. Сейчас в это трудно поверить, что когда-то здесь было именно так.
После того как свет через отремонтированный световой фонарь стал проникать в молельный зал, сюда переместились реставраторы. Помещение в буквальном смысле скоро заиграет новыми красками.
Светлана Наливкина, и. о. начальника отдела северных, южных районов и промышленной архитектуры КГИОП: «Немного поменяется цвет (по расчисткам он немножко другой), добавится золота, восстановим полы, расчистим плитки, восстановим утраты, поменяем дверные заполнения».
Больше всего полы пострадали от оборудования, которое стояло в зале во времена, когда здесь находился зоологический институт. Чтобы убрать следы пребывания чуждых организаций, трудятся не только реставраторы, но и служители храма.
Буда Бадмаев, настоятель Буддийского храма: «Мы понимаем, что здесь проводились опыты над животными, многие были препарированы, в формалине, в подвале были туши животных. Я помню это. Тогда я был еще молодым. Сейчас регулярно ведутся службы. Поэтому храм станет духовным местом нашего города».
По договоренности с настоятелем храма ремонт в главном зале будет осуществляться параллельно со службами. Сейчас они проходят дважды в день. И, по словам монахов, с возвращением облика дацана прихожан стало только больше, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.
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