В петербургском дацане восстанавливают интерьеры келий и молельного зала

Чиновники Смольного осмотрели ход реставрации буддийского храма на Приморском проспекте.

В этом году на реставрацию дацана в Старой деревне город намерен потратить почти 57 миллионов рублей. Деньги пойдут на восстановление западного и восточного приделов молельного зала. Первая за всю историю буддийского храма реставрация началась семь лет назад. За это время восстановили ограду, фасад здания и его знаменитые витражи.Скоро буддийские монахи вернутся в отремонтированные комнаты, в которых реставраторы восстановили исторические интерьеры. В них монахи и живут и принимают прихожан. На этом же этаже балкон с отреставрированным колесом учения — символом стремления к совершенству. По бокам — две лани. По приданию именно они пришли на первую проповедь Будды. Обычно их изображают лежащими. Небольшая деталь в этой композиции делает петербургский буддийским храм особенным.В начале ХХ века, когда подбирали место под строительство буддийского храма, не случайно выбрали именно этот участок на берегу Большой Невки. По буддийским канонам, монастырская обитель должна находиться в тихом, уединенном месте, вблизи водного источника. Сейчас в это трудно поверить, что когда-то здесь было именно так.После того как свет через отремонтированный световой фонарь стал проникать в молельный зал, сюда переместились реставраторы. Помещение в буквальном смысле скоро заиграет новыми красками., и. о. начальника отдела северных, южных районов и промышленной архитектуры КГИОП: «Немного поменяется цвет (по расчисткам он немножко другой), добавится золота, восстановим полы, расчистим плитки, восстановим утраты, поменяем дверные заполнения».Больше всего полы пострадали от оборудования, которое стояло в зале во времена, когда здесь находился зоологический институт. Чтобы убрать следы пребывания чуждых организаций, трудятся не только реставраторы, но и служители храма., настоятель Буддийского храма: «Мы понимаем, что здесь проводились опыты над животными, многие были препарированы, в формалине, в подвале были туши животных. Я помню это. Тогда я был еще молодым. Сейчас регулярно ведутся службы. Поэтому храм станет духовным местом нашего города».По договоренности с настоятелем храма ремонт в главном зале будет осуществляться параллельно со службами. Сейчас они проходят дважды в день. И, по словам монахов, с возвращением облика дацана прихожан стало только больше, передает