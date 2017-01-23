Блокадники 27 января будут ездить на транспорте бесплатно

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, кто может рассчитывать на бесплатный проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях в день 73-й годовщины полного снятия блокады.

27 января в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады на один день проезд в общественном транспорте станет бесплатным для ветеранов и жителей осажденного города.Такой подарок ведомство делает всем участникам Великой Отечественной войны, а также узникам концлагерей и гетто, причем вне зависимости от гражданства.По словам чиновников, блокадникам достаточно показать кондуктору соответствующие документы. Это удостоверения ветерана войны, документы о льготах, свидетельства к медали «За оборону Ленинграда» или к знаку жителя блокадного города.