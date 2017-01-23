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  • 23.01, 20:35
Блокадники 27 января будут ездить на транспорте бесплатно. Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, метро, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Блокадники 27 января будут ездить на транспорте бесплатно

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Блокадники 27 января будут ездить на транспорте бесплатно

Блокадники 27 января будут ездить на транспорте бесплатно

    Комитет по транспорту Петербурга сообщил, кто может рассчитывать на бесплатный проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях в день 73-й годовщины полного снятия блокады.

    27 января в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады на один день проезд в общественном транспорте станет бесплатным для ветеранов и жителей осажденного города.

    Такой подарок ведомство делает всем участникам Великой Отечественной войны, а также узникам концлагерей и гетто, причем вне зависимости от гражданства.

    По словам чиновников, блокадникам достаточно показать кондуктору соответствующие документы. Это удостоверения ветерана войны, документы о льготах, свидетельства к медали «За оборону Ленинграда» или к знаку жителя блокадного города.

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