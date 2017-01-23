Власти Литвы ответят за пытки в тюрьме ЦРУ в пригороде Вильнюса

Статьи американских журналистов и последовавшее за этим парламентское расследование вызвали эффект разорвавшейся бомбы в Литве. Там обнаружилась секретная тюрьма ЦРУ. Секретная настолько, что даже руководство Литвы, как утверждается, о существовании этого объекта ничего не знало.

Жительница деревни Антавиляй Ирена уверена, что Департаменту госбезопасности эта тюрьма уже давно поперек горла, неудивительно, что от нее хотят избавиться. Здесь постоянно ходят журналисты, пытаются узнать новые подробности. Она говорит, что, несмотря на проведенное парламентом расследование по секретной тюрьме ЦРУ, в этом деле до сих пор больше вопросов, чем ответов.: «Здесь большой был ремонт, много земли вывезли, мы за всем этим даже ночью следили. Нам было очень интересно. Мы и письма писали в государственные органы, и нам никто не сказал, что это за здание. Все пропали документы, что мы писали».В 2009 году телеканал ABC показал материал о конюшне в 20 км от Вильнюса, где никогда не видели лошадей. Собранных материалов хватило, чтобы сделать вывод: это на самом деле замаскированная тюрьма, где ЦРУ содержат подозреваемых в терроризме. В Литве это сообщение вызвало шок. О том, что за объект построен в Антавиляй, американская разведка не известила ни парламент Литвы, ни президента.Деревушка Антавиляй — это пригород Вильнюса. Там много коттеджных поселков, а земля довольно дорогая. Бывшая тюрьма занимает ровно гектар, стоимость участка составляет примерно 150 тысяч евро. Есть еще здание, стоимость которого определить пока невозможно. Что там внутри, никто не знает. До сих пор Департамент госбезопасности Литвы никого туда не пускает, ни одной съемки интерьера нет.По делу о появлении секретной тюрьмы ЦРУ в Литве проведено целое парламентское расследование. Вывод комиссии — тюрьма есть, но доказательств содержания заключенных там нет. Такие поверхностные результаты вполне объяснимы, считает эксперт Владимир Линдерман.: «Я думаю, никакого расследования не было бы вообще, это была случайность, ведь первыми этот материал дали американские журналисты, потом депутаты Европарламента, и только таким образом возникла необходимость хоть что-нибудь сказать».В этом году официальному Вильнюсу все же придется отвечать на неприятные вопросы. Европейский суд по правам человека вскоре начинает слушания по делу Абу Зубайда против Литвы. Палестинец утверждает, что в литовской тюрьме были специальные пыточные камеры, он прошел через ад, и Вильнюс за это должен ответить. Правозащитники оценивают вероятность положительного исхода дела как высокую в связи с имеющейся «солидной доказательной базой».Как тюрьма это здание уже не функционирует, и Департамент госбезопасности объясняет его продажу простой ненадобностью. Недвижимость будет передана в управление Имущественного банка, который разработает дальнейшую процедуру продажи. Можно быть уверенным: в чужие руки тюрьма не попадет. По литовскому законодательству право на землевладение принадлежит только гражданам Литвы и никому другому.Подробности — в репортаже