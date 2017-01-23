«Спартак» попал в тридцатку лучших клубов Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций составил сводную турнирную таблицу Лиги чемпионов, в которой учитываются результаты клубов, начиная с
сезона-1992/93.
ЦСКА расположился на 38-м месте, петербургский «Зенит» — на 42-м, «Локомотив» — 60-й, «Рубин» — 75-й.
Лучшим же клубом Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». На его счету 21 участие в турнире, пять трофеев, 231 матч и 319 набранных очков.
Второе место — у «Барселоны», отстающий от мадридцев на пять очков. Замыкает тройку немецкая «Бавария», в активе которой 284 балла.
Полная версия рейтинга опубликована на сайте УЕФА.
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