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  • 23.01, 19:05

«Спартак» попал в тридцатку лучших клубов Лиги чемпионов

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«Спартак» попал в тридцатку лучших клубов Лиги чемпионов

«Спартак» попал в тридцатку лучших клубов Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций составил сводную турнирную таблицу Лиги чемпионов, в которой учитываются результаты клубов, начиная с сезона-1992/93.

Самым успешным российским клубом оказался московский «Спартак», несмотря на то, что в последние годы красно-белым похвастаться было нечем. Зато сказались достижения былых лет: «Спартак» 11 раз принимал участие в турнире, провел 74 матча и набрал 132 очка.

ЦСКА расположился на 38-м месте, петербургский «Зенит» — на 42-м, «Локомотив» — 60-й, «Рубин» — 75-й.

Лучшим же клубом Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». На его счету 21 участие в турнире, пять трофеев, 231 матч и 319 набранных очков.

Второе место — у «Барселоны», отстающий от мадридцев на пять очков. Замыкает тройку немецкая «Бавария», в активе которой 284 балла.

Полная версия рейтинга опубликована на сайте УЕФА.

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