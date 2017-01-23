Защитники Пулковской обсерватории обратятся к президенту

На проведенном в Петербурге митинге подписали резолюцию в защиту от застройки территории буферной зоны Главной астрономической обсерватории РАН.
Подписи собирали на митинге, который прошел на Марсовом поле. Работники учреждения, депутаты Законодательного собрания и активисты требовали остановить возведение жилых комплексов. Они выразили опасение, что это навредит работе обсерватории и помешает астрономическим наблюдениям. В противном случае Петербург рискует потерять связь с космосом.
Ранее в Федеральном агентстве научных организаций признали незаконным согласование проекта строительства, выданное директором обсерватории. Назар Ихсанов подписал документ 24 октября 2016 года.
Но тремя днями ранее был введен мораторий на любые согласования по строительству и планировке земель. Сам Назар Ихсанов в возведении жилья по соседству с Пулковской обсерваторией ничего страшного не видит.
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