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  • 23.01, 20:35
Приют под Петербургом ищет дом для десятков кошек из неблагополучной квартиры. Санкт-Петербург, животные, кошки, приюты для животных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Приют под Петербургом ищет дом для десятков кошек из неблагополучной квартиры

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Приют под Петербургом ищет дом для десятков кошек из неблагополучной квартиры

Приют под Петербургом ищет дом для десятков кошек из неблагополучной квартиры

    «Галкино подворье», которое забрало из неблагополучной квартиры петербурженки почти 60 кошек, просит поучаствовать в судьбе животных.

    Все питомцы привиты, социализированы, здоровы и ласковы. Также зоозащитники ждут помощи от районных властей. «Подворью» очень нужна земля, на которой бы они построили просторные, современные вольеры для питомцев. Сейчас площадка располагается в поселке Мяглово.

    После эвакуации из неблагополучной квартиры на севере Петербурга прошло около четырех месяцев. За это время почти все кошки ощутимо набрали в весе, избавились от болезней и чувствуют себя по наблюдениям работников приюта более чем уверенно.

    Приют, согласившийся взять на попечение кошек должника Валентины Климовой, не сразу узнал, что содержать предстоит столько животных, но от намерений не отказался. Купили два строительных вагончика, которые утеплили и оборудовали клетками.

    Часть животных взяла на лечение и опеку зоозащитница, но взяла на полгода. В «Галкином подворье» очень рассчитывали на помощь властей. Потому, что при переезде кошек им показалось, что эту помощь им обещали.

    Власти от намерений помогать не отказываются. Говорят, написали ходатайство в комитет имущественных отношений. Просят рассмотреть вопрос о поиске земли для приюта. Он мечтает переехать в такое место, где не будет обузой для соседей, а питомцы получат свободу. Ответа от профильного комитета пока нет.

    До появления новых соседей в приюте уже было около 70 собак и 30 кошек. Понятно, что содержание такого количества животных — это постоянный поиск средств. Ведь, как и у других, у «Галкина подворья» нет стабильного дохода и надежного спонсора. Конечно, переезд 60 кошек стал для зоозащитников серьезным испытанием.

    Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, расходы «Галкина подворья» с октября прошлого года выросли на 30 тыс. рублей в месяц. Это без трат на лечение. Кроме того, приют вынужден приглашать специального работника для тщательной уборки помещений, где живут кошки. Потому что сами не успевают, и в противном случае условия содержания будут не соответствовать требованиям. Ведь главная задача — это пристроить всех этих зверей, по воле случая оказавшихся без дома, но не утративших стремления общаться с человеком.

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