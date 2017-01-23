В США полицейские застрелили хозяина дома вместо грабителя

Инцидент произошел в американском городе Питтсбурге, штат Пенсильвания. Прибывшие на вызов стражи порядка перепутали хозяина дома с преступником и открыли огонь.
Томпкинс подошел к лестнице и выстрелил, чтобы напугать грабителя. Супружеская пара не знала, что в дом в тот момент на сигнал охранной системы уже прибыли полицейские.
Увидев владельца дома с пистолетом, полицейские приняли его за грабителя и решили, что он стрелял по ним. Правоохранители по ошибке открыли ответный огонь. В результате 57-летний Томпкинс погиб, пишет Pittsburgh Post Gazette.
В полиции начата внутренняя проверка. Стражей порядка, застреливших хозяина дома, отправили в административный отпуск.
Пробравшийся в дом к Томпкинсам 23-летний Хуан Брайан Джетер-Кларк был арестован и обвинен в незаконном проникновении.
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