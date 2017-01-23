Активисты из Петербурга просят власти запретить травматику

В своем обращении к депутатам Госдумы члены общественной организации «За безопасность» призывают защитить граждан от произвола, к которому приводит использование травматического оружия.

Петербургские активисты выступили за запрет травматического оружия. Соответствующую инициативу представители общественного движения «За безопасность» намерены направить в Государственную думу.По словам руководителя организации Дмитрия Курдесова, количество случаев неправомерного использования, а также неправильного хранения (когда доступ к оружию получают дети) растет год от года. Поэтому активисты планируют добиться не просто ужесточения законодательства или ограничения оборота травматики, но и полного ее запрета на использование непрофессионалами.Один из последних несчастных случаев с использованием травматического оружия произошел в сентябре. В одном из домов по улице Савушкина пятилетний мальчик выстрелил себе в голову. Из открытого сейфа он взял пистолет, принадлежавший отцу. С серьезными травмами ребенка доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Операция по извлечению пули длилась пять часов и прошла успешно.