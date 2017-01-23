В Петербурге жилец дома с Ремесленной улицы добился переоценки своей квартиры

Городской суд потребовал дополнительную экспертизу по делу Виктора Новиченко, чью семью пытаются выселить из дома на Ремесленной улице, который встал на пути моста через остров Серный. Люди не согласны с предложенными компенсациями.конфликт вошел летом 2016-го, когда комитет по развитию транспортной инфраструктуры решил изымать нужные квадратные метры по суду, ведь переправу должны сдать к ЧМ по футболу-2018 года.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, главный вопрос для суда — состоятельность оценки доли Валерия Новиченко в коммунальной квартире. По мнению жильца, заплатить ему за принудительное выселение, руководствуясь экспертизой, чиновники собираются неприлично мало.
Можно попытаться судить самостоятельно. Ремесленная, 3 — дом начала ХХ века в Петроградском районе на набережной Ждановки, в достойном состоянии, кирпичный, в пешеходной доступности от станции метро «Спортивная» и «Петроградская». Что же получается по большому петербургскому счету КРТИ?
Валерий Новиченко, житель дома №3 по Ремесленной улице: «Они готовы мне предоставить 660 тысяч и выгнать на улицу. По свидетельству о собственности, мне принадлежит 35 квадратных метров, это две комнаты».
Апелляционная коллегия Городского суда сегодня вызвала эксперта, оценившего собственность Валерия Новиченко. Вопросы к ней возникли лишь у стороны выселяемого жильца, но зато было их столько, что допрашивали специалиста почти на протяжении часа. Если вкратце, то сомнения юристов Новиченко касаются, в первую очередь, отсутствия конкретизации в оценке стоимости именно жилплощади мужчины, ведь его доля выделена, что называется, в натуре.
Эксперт значение рассчитывала просто пропорционально. Кроме того, претензии высказывались и по поводу учета общей собственности, на которую у жильца тоже есть права, а также не согласны с оценщиком представители ответчика были по поводу выбора методов, определяющих различные повышающие и понижающие коэффициенты к рыночной стоимости.
Приобщить к делу сторона Валерия Новиченко попросила и заключение независимых специалистов, а также оценку, выполненную комитетом по охране памятников. Он, правда, не является участником данного процесса. По этим бумагам получалось, что Валерию Новиченко полагается чуть больше 3 миллионов рублей. В общем, у коллегии горсуда был богатый выбор для определения итоговой суммы. Но служители Фемиды решили: нужно провести дополнительную оценочную экспертизу.
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