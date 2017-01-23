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  • 23.01, 19:05

Порошенко создал военно-воздушную зону над Донбассом

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Порошенко создал военно-воздушную зону над Донбассом

Порошенко создал <nobr>военно-воздушную</nobr> зону над Донбассом

Президент Украины Пётр Порошенко внес изменения в военно-административное деление страны, создав отдельную военно-воздушную зону «Восток», в которую, в частности, вошли неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

До этого пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны («Запад», «Юг» и «Центр») и один отдельный военно-воздушный район (территория над Чёрным морем). Восточные территории Украины, включая неподконтрольный Киеву Донбасс, входили в состав военно-воздушной зоны «Центр».

Из президентского указа: «Внести в военно-административное деление территории Украины, утвержденное указом президента Украины от 5 февраля 2016 года, изменения, изложив пункт пять в такой редакции: воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район».

В документе определены границы новой военно-воздушной зоны, которые распространяются на восточные территории Украины, в том числе неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

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