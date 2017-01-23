Велогонщик Грабовский умер от сердечного приступа

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский ушел из жизни в возрасте 31 года.
Я не знаю как такое может быть…Опубликовано Юрием Левинзоном 23 января 2017 г.
Dmitriy Rafael Grabovskyy скончался от сердечного приступа.
Не знаю деталей, не знаю, что сказать.
Разбудите меня кто нибудь
Грабовский — двукратный чемпион Европы по велогонкам на треке среди юниоров, чемпион мира по велоспорту на шоссе среди молодежи в гонке с раздельным стартом (2005).
После перехода в профессионалы его наивысшим достижением стало завоевание майки «горного короля» на многодневке Тиррено — Адриатико. В последнее время спортсмен проживал с семьей в Израиле.
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