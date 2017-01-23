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  • 23.01, 19:05

Велогонщик Грабовский умер от сердечного приступа

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Велогонщик Грабовский умер от сердечного приступа

Велогонщик Грабовский умер от сердечного приступа

Велогонщик Грабовский умер от сердечного приступа
  • Фото: Grabovskyy Dmitriy Rafael /facebook.com

    • Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский ушел из жизни в возрасте 31 года.

    Как сообщил на своей странице в Facebook велогонщик Юрий Левинзон, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

    Я не знаю как такое может быть…
    Dmitriy Rafael Grabovskyy скончался от сердечного приступа.
    Не знаю деталей, не знаю, что сказать.
    Разбудите меня кто нибудь

    Опубликовано Юрием Левинзоном 23 января 2017 г.

    Грабовский — двукратный чемпион Европы по велогонкам на треке среди юниоров, чемпион мира по велоспорту на шоссе среди молодежи в гонке с раздельным стартом (2005).

    После перехода в профессионалы его наивысшим достижением стало завоевание майки «горного короля» на многодневке Тиррено — Адриатико. В последнее время спортсмен проживал с семьей в Израиле.

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