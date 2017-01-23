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  • 23.01, 20:35
Петербуржцев знакомят с китайской армией через призму искусства. Китай, Санкт-Петербург, армии мира, выставки и музеи, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцев знакомят с китайской армией через призму искусства

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Петербуржцев знакомят с китайской армией через призму искусства

Петербуржцев знакомят с китайской армией через призму искусства

Петербуржцев знакомят с китайской армией через призму искусства

    В Петербурге всего три недели будет экспонироваться по-настоящему уникальная выставка «Китайская армия». Более 100 работ, которые в одном экспозиционном пространстве не встретишь нигде в мире.

    В ЦВЗ «Манеж» представлены скульптура, живопись, а также картины, выполненные в традиционной китайской технике гохуа. Куратор Семён Михайловский собирал эту экспозицию пять лет. Ориентируясь исключительно на свой вкус, не встречая никакой критики либо цензуры со стороны китайских коллег.

    Китайская армия — это больше двух миллионов человек. И, конечно, от этой выставки ждешь именно масштабности: так чтобы много людей в камуфляже, корабли, самолеты, танки. А потому спотыкаешься на первой же картине с неожиданным сюжетом, вроде «Плачет девочка в автомате». Официально называется «Номер не отвечает». Инсталляции — еще удивительней. Правда, к ним просят не прикасаться руками.

    На втором этаже есть бумажный автомат: раскрывается веером, причем ярких, радужных цветов. Армия — это отнюдь не обязательно агрессия. Например, идиллический пейзаж: солнце, море, цветы. И истребитель в мирном небе не портит картины. Здесь, в «Манеже», вообще стоит смотреть не только под ноги, но и наверх. Огромные зеленые ящики подвесили к потолку не случайно: именно в них в Петербург привезли экспонаты из Поднебесной.

    Еще в 1960 году в Пекине при народно-освободительной армии открыли институт искусств, который готовит военных музыкантов, писателей и, конечно, художников. Полковник Ли Сянь говорит, что с удовольствием рисует и пейзажи, но главной считает другую задачу.

    Ли Сянь, художник: «Я как художник считаю, что должен сохранить образ юного воина Красной армии, чтобы он остался в истории навеки. Это тренировка на Южно-Китайском море. Когда я из тысяч солдат выбирал персонажа, были такие, которые очень красиво выглядели. Но когда они кричали, то весь образ портился, поэтому я выбрал именно его. Как видите, он сейчас с полуоткрытыми глазами, но когда он кричал, он закрыл их, поэтому эти полуоткрытые глаза я уже взял от другого солдата. Мне одновременно позировали несколько человек».

    Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кобылкова.

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