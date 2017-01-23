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  • 23.01, 19:05

В Индии родился мальчик с четырьмя ногами

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В Индии родился мальчик с четырьмя ногами

В Индии родился мальчик с четырьмя ногами

В Индии родился мальчик с четырьмя ногами
  • Фото: timesofindia.indiatimes.com

    • Ребенок с аномалией появился на свет в индийском городе Беллари, штат Корнатака. У его родителей нет средств на лечение, но они называют сына подарком богов.

    Мальчик родился с четырьмя ногами и двумя половыми органами. Пока не известно, что вызвало мутацию плода, пишет Times of India.

    У 23-летней Лалитаммы есть старший трехлетний сын, который здоров. Младший пока остается в больнице. Мать утверждает, что хотела сразу забрать его домой, но медики уговорили ее оставить мальчика в одной из местных клиник для обследования.

    У семьи Лалитаммы, как она сама признается, нет средств на лечение. Впрочем, она сама называет своего сына с четырьмя ногами подарком богов. Женщина заявляет, что готова заботиться о нем.

    Между тем, по оценкам медиков, состояние малыша стабильно. Но местные педиатры признаются, что это один из самых сложных случаев, который они когда-либо видели.

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