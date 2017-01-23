Летевший из Таиланда в Самару самолет экстренно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет Boeing
Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, «самолет совершил аварийную посадку в связи с частичным разрушением пневматики левой стойки шасси».
757–200 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту Пхукет — Самара, совершил аварийную посадку в Новосибирске.
Из сообщения управления: «На месте работает следователь, проводится доследственная проверка».
Как уточнили в ведомстве, на борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа.
В пресс-службе Azur Air ТАСС сообщили, что изначально посадка в новосибирском аэропорту Толмачёво была запланирована для дозаправки. В настоящее время рейс задерживается в связи с технической неисправностью, за пассажирами вылетел резервный борт. Пассажиры размещены в терминале новосибирского международного аэропорта Толмачево, им предоставлено питание.
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