В «Справедливой России» прокомментировали выход Мизулиной из партии

Депутат-«эсер» Олег Шеин заявил, что решение Елены Мизулиной покинуть партию было ожидаемо, оно связано с отличием ее взглядов от линии «Справедливой России».направила обращение в региональное отделение партии об уходе.
Олег Шеин: «Самое главное, что „Справедливая Россия“ удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться».
При этом он признал, что не знал заранее о планах Мизулиной уйти из «Справедливой России» и не в курсе ее дальнейших планов, передает «Интерфакс».
Олег Шеин: «Я буду достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в „Единую Россию“».
Он напомнил, что Мизулина уже некоторое время не входит в руководящие органы «Справедливой России», и добавил, что в настоящее время немалое число сенаторов не входит ни в одну из политических партий.
В свою очередь в «Единой России» сообщили, что сенатор Мизулина пока не обращалась по поводу вступления в партию. Но в случае, если заявление поступит, оно будет рассмотрено, передает РИА Новости.
Евгений Ревенко, замсекретаря генсовета «Единой России»: «Елена Борисовна к нам не обращалась о вступлении в партию. Если вдруг такое обращение поступит, партия открыта и прозрачна, то, безусловно, будем рассматривать и обсуждать. Но никаких, я повторяю, от нее просьб и обращений не было».
Ревенко также прокомментировал слова Милонова, который призвал Мизулину вступить в «Единую Россию».
Евгений Ревенко: «Что касается эмоционального порыва Виталия Милонова, то это его исключительно личная инициатива».
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