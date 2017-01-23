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  • 23.01, 17:35

В «Справедливой России» прокомментировали выход Мизулиной из партии

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В «Справедливой России» прокомментировали выход Мизулиной из партии

В «Справедливой России» прокомментировали выход Мизулиной из партии

Депутат-«эсер» Олег Шеин заявил, что решение Елены Мизулиной покинуть партию было ожидаемо, оно связано с отличием ее взглядов от линии «Справедливой России».

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин прокомментировал заявление сенатора Елены Мизулиной о том, что она направила обращение в региональное отделение партии об уходе.

Олег Шеин: «Самое главное, что „Справедливая Россия“ удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться».

При этом он признал, что не знал заранее о планах Мизулиной уйти из «Справедливой России» и не в курсе ее дальнейших планов, передает «Интерфакс».

Олег Шеин: «Я буду достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в „Единую Россию“».

Он напомнил, что Мизулина уже некоторое время не входит в руководящие органы «Справедливой России», и добавил, что в настоящее время немалое число сенаторов не входит ни в одну из политических партий.

В свою очередь в «Единой России» сообщили, что сенатор Мизулина пока не обращалась по поводу вступления в партию. Но в случае, если заявление поступит, оно будет рассмотрено, передает РИА Новости.

Евгений Ревенко, замсекретаря генсовета «Единой России»: «Елена Борисовна к нам не обращалась о вступлении в партию. Если вдруг такое обращение поступит, партия открыта и прозрачна, то, безусловно, будем рассматривать и обсуждать. Но никаких, я повторяю, от нее просьб и обращений не было».

Ревенко также прокомментировал слова Милонова, который призвал Мизулину вступить в «Единую Россию».

Евгений Ревенко: «Что касается эмоционального порыва Виталия Милонова, то это его исключительно личная инициатива».

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