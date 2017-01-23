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  • 23.01, 17:37
Путин готов встретиться с участниками приватизации «Роснефти». компании, Путин, Роснефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин готов встретиться с участниками приватизации «Роснефти»

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Путин готов встретиться с участниками приватизации «Роснефти»

Путин готов встретиться с участниками приватизации «Роснефти»

    Владимир Путин готов встретиться с участниками сделки по приватизации компании «Роснефть» — представителями итальянского банка Intesa, Катарского инвестиционного фонда и Glencore.

    Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на встрече с президентом в Ново-Огарёве сообщил, что встреча с партнерами готовится, и попросил Владимира Путина принять в ней участие.

    Игорь Сечин: «Я хотел просить вас принять инвесторов — участников приватизационной сделки. Это наши партнеры из итальянского банка Intesa, Катарский инвестиционный фонд и Glencore. Чтобы подчеркнуть значение этой сделки. Мы планируем также увеличивать нашу активность в работе с этими партнерами. И для того, чтобы проинформировать вас о новых проектах, которые состоятся с их участием. Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки, в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнеры рассказали о перспективах работы».

    Владимир Путин: «Хорошо».

    В ходе встречи президент также поинтересовался, как, помимо этой сделки, для «Роснефти» прошел год. По словам Игоря Сечина, 2016-й стал рекордным по добыче для компании, а общий объем инвестиций составил 750 миллиардов рублей.

    Сегодня же Владимир Путин провел встречу с Дмитрием Рогозиным. Вице-премьер предложил предоставить льготы, в том числе и выгодные маршруты для авиакомпаний, которые будут закупать российские самолеты. По мнению Рогозина, эта мера позволит защитить внутренний рынок.

    Вице-премьер добавил, что весной должен состояться первый испытательный полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Ожидается, что он сможет заменить устаревшие советские машины.

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