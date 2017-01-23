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  • 23.01, 17:35
Шесть российских бомбардировщиков нанесли удары по объектам ИГ в Сирии. Исламское государство, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шесть российских бомбардировщиков нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

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Шесть российских бомбардировщиков нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Шесть российских бомбардировщиков нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийском Дейр-эз-Зоре.

    Как сообщает Минобороны РФ, 23 января 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, действующих в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

    Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».

    Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о сложной ситуации, сложившейся в районе Дэйр-эз-Зора, защитникам которого приходится отбивать непрерывные атаки боевиков, обладающих подавляющим численным превосходством. По словам генерала, в случае падения города его населению грозит геноцид.

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