Финальная жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в Кремле

Международная федерация футбола согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в Кремле. Об этом на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

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Финальная жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце съездов., заместитель председателя правительства РФ: «Первого декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило FIFA, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку».Отвечая на вопрос премьера о подготовке к турниру, Мутко заверил, что «стадионы строятся», а у FIFA «нет к РФ серьезных вопросов».По словам вице-премьера, из 28 гостиниц в эксплуатацию введены семь, близки к открытию четыре новых аэропорта, подготовлены 64 базы проживания, и «11 стран, которые уверены, что примут участие, уже выбрали себе места проживания».Что касается Кубка конфедераций, то Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань к проведению матчей в 2017 году готовы, заверил Мутко.