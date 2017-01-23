Прокуратура Литвы отказалась считать госизменой поездку школьников в Россию

В литовской прокуратуре заключили, что поездка воспитанников вильнюсской гимназии им. Софьи Ковалевской на сборы в России не угрожает нацбезопасности страны.РИА Новости. К такому выводу пришли в ведомстве после двух лет расследования.
Как было установлено, «фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет». Прокуратура Вильнюса постановила прекратить расследование, но это решение еще может быть обжаловано.
Напомним, скандал разгорелся в 2014 году. Литовские СМИ сообщили, что ученики русскоязычной гимназии им. Софьи Ковалевской посетили сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», который финансировало Минобороны РФ. В материалах изданий утверждалось, что в лагере занимались отбором и воспитанием будущих российских военных.
В результате в Генпрокуратуру Литвы поступило обращение о «возможном вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, направленную против государства». В ряде школ прошли обыски, чтобы проверить, не ведется ли в них вербовочная деятельность.
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