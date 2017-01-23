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  • 23.01, 17:37
Жильцов многоэтажки в Екатеринбурге заставили платить за информацию о работе ТСЖ. Екатеринбург, жилье, ЖКХ, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жильцов многоэтажки в Екатеринбурге заставили платить за информацию о работе ТСЖ

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Жильцов многоэтажки в Екатеринбурге заставили платить за информацию о работе ТСЖ

Жильцов многоэтажки в Екатеринбурге заставили платить за информацию о работе ТСЖ

Жильцов многоэтажки в Екатеринбурге заставили платить за информацию о работе ТСЖ

    Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге получили уведомления, согласно которым они должны заплатить за свое желание знать больше о деятельности коммунальщиков. Кто-то из них обратился с требованием представить полный отчет о том, на что именно тратятся деньги, а сотрудники ТСЖ поспешили оценить дополнительную работу.

    В квитанции об оплате коммунальных услуг появилась графа «Дополнительные расходы по сопровождению внешних проверок контролирующих органов». Такие платежки получили все жильцы многоэтажки.

    В ТСЖ в ответ на претензии все вопросы переадресовали к хозяйке 111-й квартиры. Это она написала некое заявление в жилинспекцию и полицию с требованием проверить работу товарищества. Наталья Копырина возмутилась тем, что деятельность ТСЖ была «непрозрачной».

    В итоге после заявления женщины каждому жильцу в счет за квартиру включили по 185 дополнительных рублей за то, что сотрудники с помощью привлеченных экспертов готовили документы для проверки.

    Новую строку в квитанции об оплате услуг жильцы восприняли как месть.

    Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».

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