Жильцов многоэтажки в Екатеринбурге заставили платить за информацию о работе ТСЖ

Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге получили уведомления, согласно которым они должны заплатить за свое желание знать больше о деятельности коммунальщиков. Кто-то из них обратился с требованием представить полный отчет о том, на что именно тратятся деньги, а сотрудники ТСЖ поспешили оценить дополнительную работу.

В квитанции об оплате коммунальных услуг появилась графа «Дополнительные расходы по сопровождению внешних проверок контролирующих органов». Такие платежки получили все жильцы многоэтажки.В ТСЖ в ответ на претензии все вопросы переадресовали к хозяйке 111-й квартиры. Это она написала некое заявление в жилинспекцию и полицию с требованием проверить работу товарищества. Наталья Копырина возмутилась тем, что деятельность ТСЖ была «непрозрачной».В итоге после заявления женщины каждому жильцу в счет за квартиру включили по 185 дополнительных рублей за то, что сотрудники с помощью привлеченных экспертов готовили документы для проверки.Новую строку в квитанции об оплате услуг жильцы восприняли как месть.Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».