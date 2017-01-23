Перед судом предстали черные риелторы, превращавшие обманутых пенсионеров в рабов

На скамье подсудимых в Мосгорсуде семь человек. Дело одного из лидеров группировки рассматривают отдельно, а второго до сих пор разыскивают. По данным следователей, преступники на протяжении нескольких лет похищали людей, чтобы завладеть их квартирами.

Речь идет о порядка 30 потерпевших — это, как правило, пожилые и одинокие люди. Банда действовала во главе с Михаилом Гавриленковым, который сейчас находится в Смоленской области. Его дело выделено в отдельное производство.Как считают в Следственном комитете, черные риелторы отбирали квартиры у пожилых и одиноких людей, а затем отправляли их подальше от посторонних глаз в Смоленскую область на заброшенную ферму. Там обманутые люди жили, как рабы. У них отбирали документы, мобильные телефоны и заставляли работать по 12–15 часов в день.В этом уголовном деле 20 вероятных преступников. Задержаны пока 11, остальных разыскивают. Процесс проходит за закрытыми дверями, так как следователи предпочитают пока не разглашать некоторые детали. Кроме того, не все подозреваемые найдены. К примеру, один из предполагаемых организаторов преступной схемы Зохраб Госымов до сих пор находится в федеральном и международном розыске. На территории России он заочно арестован.Как считают правоохранители, именно Гасымов и Гавриленков были авторами этой преступной схемы. К каждому из пенсионеров они находили свой подход. Некоторых они убеждали в необходимости вложиться в бизнес постройки гостиниц на территории Подмосковья. Пожилым людям предлагали внести большую сумму, либо отдать к качестве вклада квартиру. Но после передачи документов обманутые люди не видели ни денег, ни обещанных отелей., и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области: «Первое время обманутые люди чувствовали себя хозяевами положения. Затем, когда они передавали документы на отчуждение квартиры, фактически их делали рабами и заставляли работать за еду. Некоторых несговорчивых подчиненные Гавриленкова просто убивали».Вскрылась страшная история случайным образом. Правоохранители оказались в глухой деревне рядом с фермой, где держали пенсионеров, но расследовали в тот момент они совсем другое уголовное дело. Им повстречалась одна из потерпевших пенсионерок. Зовут ее Татьяна Попова, она в прошлом геолог и сотрудник научно-исследовательского института в Москве.Женщина рассказала, что ее уже два года насильно вместе с мужем удерживают на заброшенной ферме. Спасти ее супруга не удалось. За несколько недель до ее встречи с правоохранителями он погиб. Стражи порядка наведались на ферму, там находились 12 человек, которые жили в антисанитарных условиях и были вынуждены питаться крохами со стола.Татьяна Попова оказалась на ферме вскоре после того, как сломала ногу и была вынуждена лечь в больницу. В это время черные риелторы начали втираться в доверие к ее мужу, страдавшему потерей памяти. Им удалось убедить мужчину, что они его родственники. Таким же образом они намеревались обмануть Татьяну, но женщина не поверила. Тогда ее насильно отвезли в деревню, где заставили подписать документы о передаче квартиры.Известно, что ферма принадлежала неоднократно судимому Зохрабу Гасымову, а Михаил Гавриленков раньше работал риелтором. Также в деле есть еще один важный фигурант — бывший заместитель начальника УВД Смоленской области Аббасов, который сотрудничал с преступниками. Он уже получил срок — семь лет лишения свободы.