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  • 23.01, 14:26

Под Пермью оставленный на сутки ребенок поджег елку и задохнулся

3 комментария

Под Пермью оставленный на сутки ребенок поджег елку и задохнулся

Под Пермью оставленный на сутки ребенок поджег елку и задохнулся

Трагический инцидент произошел в городе Губаха в Пермском крае. Следователи подозревают мать погибшего трехлетнего мальчика в причинении смерти по неосторожности.

Следователи полагают, что молодая женщина проявила преступную небрежность, оставив ребенка почти на сутки одного в запертой квартире без присмотра. Малыш, оставшись один, поджег искусственную елку. Мальчик погиб, отравившись продуктами горения во время пожара.

Как сообщается на сайте СК по региону, проводится комплекс действий, чтобы установить все детали случившегося и привлечь к ответственности виновных. Расследование уголовного дела продолжается.

СК по Пермскому краю: «Будет последовательно выяснена роль и дана правовая оценка не только действиям матери погибшего ребенка, но и деятельности должностных лиц государственных органов, наделенных соответствующими обязанностями и обладающих властными полномочиями в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних».

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