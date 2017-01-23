Под Пермью оставленный на сутки ребенок поджег елку и задохнулся

Трагический инцидент произошел в городе Губаха в Пермском крае. Следователи подозревают мать погибшего трехлетнего мальчика в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщается на сайте СК по региону, проводится комплекс действий, чтобы установить все детали случившегося и привлечь к ответственности виновных. Расследование уголовного дела продолжается.
СК по Пермскому краю: «Будет последовательно выяснена роль и дана правовая оценка не только действиям матери погибшего ребенка, но и деятельности должностных лиц государственных органов, наделенных соответствующими обязанностями и обладающих властными полномочиями в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних».
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