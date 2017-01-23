Молодые мамы на Сахалине массово идут на профессиональные курсы для женщин

На Сахалине набирают популярность профессиональные курсы для женщин, которые находятся в декрете. Они осваивают новые профессии, а потом возвращаются на работу и получают более высокооплачиваемые должности.

В декретном отпуске жительница Сахалина Елизавета Андреева снова стала студенткой. Освободив на время должность юрисконсульта в морском торговом порту, молодая мама посвятила себя не только воспитанию ребенка, но и учебе. На вечерних курсах она досконально изучила все тонкости федерального закона о госзакупках. Тягу к знаниям оценили не только преподаватели. Вернувшись на работу с новым образовательным сертификатом, Елизавета быстро пошла вверх по карьерной лестнице и стала начальником всего юридического отдела.: «Находясь в декретном отпуске, женщина не должна забывать о том, что, если она, конечно, любит работать и любит то направление, в котором занята, что нужно развиваться».Провести отпуск по уходу за ребенком с пользой для себя сахалинским женщинам предложили в областном центре занятости. Все расходы на дополнительное образование взял на себя местный бюджет, требуется только желание учиться. Принятая недавно социальная программа оказалась весьма востребованной. Только в прошлом году на всевозможные курсы записались полторы сотни островитянок. Среди них больше всего бухгалтеров и кадровиков.Благодаря новым знаниям многие молодые мамы отважились уйти с нелюбимой работы и открыть свое дело. Учитывая растущий интерес, чиновники решили продлить действие бесплатных обучающих программ до 2020 года.Курсы повышения квалификации и переподготовки для женщин, находящихся в декрете, действуют даже в самых отдаленных уголках региона, в том числе и на Курильских островах. Расстояния — не помеха. Ведь образование можно получать дистанционно, а экзамены и вовсе сдавать по Skype.Подробности — в репортаже