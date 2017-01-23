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  • 23.01, 14:26
Молодые мамы на Сахалине массово идут на профессиональные курсы для женщин. беременность и роды, женщины, Сахалин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Молодые мамы на Сахалине массово идут на профессиональные курсы для женщин

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Молодые мамы на Сахалине массово идут на профессиональные курсы для женщин

Молодые мамы на Сахалине массово идут на профессиональные курсы для женщин

    На Сахалине набирают популярность профессиональные курсы для женщин, которые находятся в декрете. Они осваивают новые профессии, а потом возвращаются на работу и получают более высокооплачиваемые должности.

    В декретном отпуске жительница Сахалина Елизавета Андреева снова стала студенткой. Освободив на время должность юрисконсульта в морском торговом порту, молодая мама посвятила себя не только воспитанию ребенка, но и учебе. На вечерних курсах она досконально изучила все тонкости федерального закона о госзакупках. Тягу к знаниям оценили не только преподаватели. Вернувшись на работу с новым образовательным сертификатом, Елизавета быстро пошла вверх по карьерной лестнице и стала начальником всего юридического отдела.

    Елизавета Андреева: «Находясь в декретном отпуске, женщина не должна забывать о том, что, если она, конечно, любит работать и любит то направление, в котором занята, что нужно развиваться».

    Провести отпуск по уходу за ребенком с пользой для себя сахалинским женщинам предложили в областном центре занятости. Все расходы на дополнительное образование взял на себя местный бюджет, требуется только желание учиться. Принятая недавно социальная программа оказалась весьма востребованной. Только в прошлом году на всевозможные курсы записались полторы сотни островитянок. Среди них больше всего бухгалтеров и кадровиков.

    Благодаря новым знаниям многие молодые мамы отважились уйти с нелюбимой работы и открыть свое дело. Учитывая растущий интерес, чиновники решили продлить действие бесплатных обучающих программ до 2020 года.

    Курсы повышения квалификации и переподготовки для женщин, находящихся в декрете, действуют даже в самых отдаленных уголках региона, в том числе и на Курильских островах. Расстояния — не помеха. Ведь образование можно получать дистанционно, а экзамены и вовсе сдавать по Skype.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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