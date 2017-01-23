В Москве открылась выставка, посвященная истории финансового контроля в России

В Историческом музее открылась выставка, посвященная развитию системы финансового контроля в России.
Названий много, но смысл один — следить, чтобы казну не разворовывали.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Первые элементы контроля начались, когда деньги появились, потому что всегда желание было потратить их не по тому назначению, по которому выделялись».
Сейчас Счетная палата следит не только за целевым расходованием госресурсов, но и за тем, насколько эффективно они тратятся. В частности, в прошлом году она выявила триллион рублей, которые хранятся на депозитах или просто «тают» в результате недостатков управления.
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