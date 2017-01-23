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  • 23.01, 20:36
В Москве открылась выставка, посвященная истории финансового контроля в России. выставки и музеи, история, Счетная палата. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве открылась выставка, посвященная истории финансового контроля в России

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В Москве открылась выставка, посвященная истории финансового контроля в России

В Москве открылась выставка, посвященная истории финансового контроля в России

В Москве открылась выставка, посвященная истории финансового контроля в России

    В Историческом музее открылась выставка, посвященная развитию системы финансового контроля в России.

    Его история началась 370 лет назад при царе Алексее Михайловиче, который создал Приказ счетных дел. При Петре I он стал Ревизион-коллегией, при советской власти это уже была Рабоче-крестьянская инспекция, комитет народного контроля и в итоге Счетная палата Российской Федерации, которую сейчас возглавляет Татьяна Голикова.

    Названий много, но смысл один — следить, чтобы казну не разворовывали.

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Первые элементы контроля начались, когда деньги появились, потому что всегда желание было потратить их не по тому назначению, по которому выделялись».

    Сейчас Счетная палата следит не только за целевым расходованием госресурсов, но и за тем, насколько эффективно они тратятся. В частности, в прошлом году она выявила триллион рублей, которые хранятся на депозитах или просто «тают» в результате недостатков управления.

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