Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.01, 14:26

Экс-премьер Италии Проди призвал ЕС снять санкции с РФ раньше Трампа

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, MAXIM ZMEYEV
<nobr>Экс-премьер</nobr> Италии Проди призвал ЕС снять санкции с РФ раньше Трампа

Экс-премьер Италии Проди призвал ЕС снять санкции с РФ раньше Трампа

<nobr>Экс-премьер</nobr> Италии Проди призвал ЕС снять санкции с РФ раньше Трампа
  • Фото Reuters © 2017, MAXIM ZMEYEV

    • Романо Проди, бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии, выступил за скорейшую отмену антироссийских санкций.

    Политик призвал Европу не дожидаться, пока этот шаг сделает новый президент США, пишет итальянская газета La Stampa. Он выразил удивление по поводу того, что ЕС не отреагировал на заявления Дональда Трампа, которые «означают революцию в отношениях с ЕС», и предложил организовать «контрманевр» по санкциям в отношении России.

    Романо Проди: «Необходимо немедленно отменить санкции в отношении РФ. Я в этом глубоко убежден. Можно приносить жертвы во имя солидарной политики, но если солидарности больше нет, не стоит упорствовать. Давайте сыграем на опережение, не оставляя США привилегированную роль в отношениях с Россией».

    Проди добавил, что, по его мнению, заявления Трампа часто направлены против Германии, которая является страной — лидером Евросоюза.

    Романо Проди: «Германия всегда была первым учеником в классе в Европе, всегда имела органичные отношения с США, она была первой при введении санкций против РФ, даже вопреки своим прямым материальным интересам».

    Однако теперь, как отметил Проди, при президентстве Трампа не исключено изменение политической линии Берлина. Бывший премьер-министр сделал вывод из публичных заявлений немецких политиков, что в ФРГ размышляют над отказом от евро и самостоятельным движением вперед.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru