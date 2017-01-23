Экс-премьер Италии Проди призвал ЕС снять санкции с РФ раньше Трампа

Романо Проди, бывший
La Stampa. Он выразил удивление по поводу того, что ЕС не отреагировал на заявления Дональда Трампа, которые «означают революцию в отношениях с ЕС», и предложил организовать «контрманевр» по санкциям в отношении России.
премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии, выступил за скорейшую отмену антироссийских санкций.
Романо Проди: «Необходимо немедленно отменить санкции в отношении РФ. Я в этом глубоко убежден. Можно приносить жертвы во имя солидарной политики, но если солидарности больше нет, не стоит упорствовать. Давайте сыграем на опережение, не оставляя США привилегированную роль в отношениях с Россией».
Проди добавил, что, по его мнению, заявления Трампа часто направлены против Германии, которая является страной — лидером Евросоюза.
Романо Проди: «Германия всегда была первым учеником в классе в Европе, всегда имела органичные отношения с США, она была первой при введении санкций против РФ, даже вопреки своим прямым материальным интересам».
Однако теперь, как отметил Проди, при президентстве Трампа не исключено изменение политической линии Берлина. Бывший премьер-министр сделал вывод из публичных заявлений немецких политиков, что в ФРГ размышляют над отказом от евро и самостоятельным движением вперед.
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