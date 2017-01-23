Акционеры «Мегафона» одобрили покупку контрольного пакета Mail.Ru Group

Акционеры ПАО «Мегафон» одобрили сделку по приобретению доли в Mail.Ru Group. Решение было принято на внеочередном собрании 20 января, однако компания официально объявила об этом лишь сегодня.одобрил сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group за 740 млн долларов.
Как сообщалось, «Мегафон» приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group у структур Алишера Усманова — New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM.
Сумма в размере 640 млн долларов подлежит к выплате в момент закрытия сделки, еще 100 млн долларов — через год после закрытия сделки.
Оператор после закрытия сделки будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.Ru.
Обе стороны говорят про выгоду от такого объединения. Например, «Мегафон» собирается запустить новый мобильный сервис для соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит как раз компании Mail.Ru, а та рассчитывает на рост узнаваемости бренда.
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