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  • 23.01, 17:35
Полиция сообщила подробности жестокого убийства девушки на Кубани. Краснодарский край, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция сообщила подробности жестокого убийства девушки на Кубани

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Полиция сообщила подробности жестокого убийства девушки на Кубани

Полиция сообщила подробности жестокого убийства девушки на Кубани

Полиция сообщила подробности жестокого убийства девушки на Кубани

    Житель Краснодарского края, приревновав свою подругу, расстрелял ее из автомата Калашникова. Шансов выжить у девушки не было. После того как жертва упала, он сбежал.

    Как рассказала следователям мать погибшей Валерии Ивановой, в последние дни дочь жаловалась на своего бывшего кавалера. Тот начал ей угрожать, говорил, что намерен за что-то отомстить.

    С Андреем Киселёвым девушка была знакома давно. Их отношения мать Валерии называет сложными. Молодые люди то расставались, то снова сходились. Но то, что у этой любовной истории будет такой финал, никто и предположить не мог.

    Убийство произошло в доме на окраине Новокубанска, где жил вероятный преступник. По данным следствия, он пригласил свою бывшую девушку в гости. Валерия согласилась прийти. Вскоре их диалог перерос в ссору. Соседи говорят, что они слышали, как молодые люди ругались, но значения этому не придали. Конфликты между влюбленными происходили и раньше.

    Сыщики уверены, что Киселёв обвинял девушку в измене. В пылу гнева ревнивец достал автомат Калашникова. Скорее всего, он даже не угрожал, а сразу выстрелил. Тело Валерии оставил в доме и пустился в бега.

    Вскоре Киселёв сам явился в отделение полиции и во всем признался. Он рассказал, что убийство возлюбленной планировал. Сейчас сыщики выясняют, откуда у него было оружие.

    Как выяснилось, у Киселёва был подельник. Его приятель помогал прятать тело. Молодого человека сейчас разыскивают. Что касается вероятного убийцы, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Окончания расследования, по словам сыщиков, он будет дожидаться под стражей.

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