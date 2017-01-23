Полиция сообщила подробности жестокого убийства девушки на Кубани

Житель Краснодарского края, приревновав свою подругу, расстрелял ее из автомата Калашникова. Шансов выжить у девушки не было. После того как жертва упала, он сбежал.
С Андреем Киселёвым девушка была знакома давно. Их отношения мать Валерии называет сложными. Молодые люди то расставались, то снова сходились. Но то, что у этой любовной истории будет такой финал, никто и предположить не мог.
Убийство произошло в доме на окраине Новокубанска, где жил вероятный преступник. По данным следствия, он пригласил свою бывшую девушку в гости. Валерия согласилась прийти. Вскоре их диалог перерос в ссору. Соседи говорят, что они слышали, как молодые люди ругались, но значения этому не придали. Конфликты между влюбленными происходили и раньше.
Сыщики уверены, что Киселёв обвинял девушку в измене. В пылу гнева ревнивец достал автомат Калашникова. Скорее всего, он даже не угрожал, а сразу выстрелил. Тело Валерии оставил в доме и пустился в бега.
Вскоре Киселёв сам явился в отделение полиции и во всем признался. Он рассказал, что убийство возлюбленной планировал. Сейчас сыщики выясняют, откуда у него было оружие.
Как выяснилось, у Киселёва был подельник. Его приятель помогал прятать тело. Молодого человека сейчас разыскивают. Что касается вероятного убийцы, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Окончания расследования, по словам сыщиков, он будет дожидаться под стражей.
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