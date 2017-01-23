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  • 23.01, 17:38
Школьница из Челябинска выпрыгнула из окна после оскорблений со стороны учительницы. дети и подростки, самоубийства, Челябинск, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Школьница из Челябинска выпрыгнула из окна после оскорблений со стороны учительницы

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Школьница из Челябинска выпрыгнула из окна после оскорблений со стороны учительницы

Школьница из Челябинска выпрыгнула из окна после оскорблений со стороны учительницы

Школьница из Челябинска выпрыгнула из окна после оскорблений со стороны учительницы

    Семиклассница Ксения Наумова из Челябинска спрыгнула с седьмого этажа и чудом выжила. Девочка получила тяжелые травмы, и теперь ей предстоят длительное лечение и реабилитация. Что толкнуло школьницу на отчаянный шаг, выясняют в Следственном комитете и прокуратуре.

    В случившемся школьница винит учителя математики. Она уверяет, что та якобы регулярно унижала ее и даже позволяла себе рукоприкладство. На самоубийство девочка решилась якобы после очередной ссоры с учителем. Но начальство заслуженного педагога считает, что такого не может быть.

    Ксения Наумова: «Она постоянно оскорбляла, унижала при всех, дергала за волосы, ставила оценки плохие просто так. Ни за что».

    В новую школу девочка пришла в сентябре, семья переехала в город из деревни. Ксения быстро нашла друзей, включилась в учебу. Вот только с математикой не заладилось. По словам руководителей школы, нареканий к Людмиле Антоновой никогда не было. У 82-летней заслуженной учительницы репутация человека принципиального. Позволять себе лишнего она не могла, уверен директор.

    Сама же педагог искренне недоумевает, с чего вдруг Ксения на нее ополчилась. По ее словам, предмет девочке давался с трудом, но в подростке она якобы души не чаяла. И даже предложила помощь: бесплатно подтянуть успеваемость на факультативах. А настоящие проблемы, уверена учитель, у Ксении были в семье.

    Мать школьницы теперь винит себя в том, что постоянно пропадала на работе и на задушевные разговоры с дочкой просто не хватало времени. О том, что учитель математики постоянно срывается и доводит ее до слез, Ксюша рассказала родным за несколько дней до трагедии.

    Главный вопрос, который сейчас предстоит выяснить: что именно толкнуло школьницу на отчаянный шаг — отношения с учителем или все же семейные неурядицы. Педагог пока не отстранена от работы и продолжает вести занятия. А когда Ксюша снова сядет за парту, неизвестно. Делать прогнозы врачи пока не берутся. Но семиклассница уже заявила, что даже если в ближайшее время сможет встать на ноги, в эту школу точно не пойдет.

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