Школьница из Челябинска выпрыгнула из окна после оскорблений со стороны учительницы

Семиклассница Ксения Наумова из Челябинска спрыгнула с седьмого этажа и чудом выжила. Девочка получила тяжелые травмы, и теперь ей предстоят длительное лечение и реабилитация. Что толкнуло школьницу на отчаянный шаг, выясняют в Следственном комитете и прокуратуре.

В случившемся школьница винит учителя математики. Она уверяет, что та якобы регулярно унижала ее и даже позволяла себе рукоприкладство. На самоубийство девочка решилась якобы после очередной ссоры с учителем. Но начальство заслуженного педагога считает, что такого не может быть.: «Она постоянно оскорбляла, унижала при всех, дергала за волосы, ставила оценки плохие просто так. Ни за что».В новую школу девочка пришла в сентябре, семья переехала в город из деревни. Ксения быстро нашла друзей, включилась в учебу. Вот только с математикой не заладилось. По словам руководителей школы, нареканий к Людмиле Антоновой никогда не было. У 82-летней заслуженной учительницы репутация человека принципиального. Позволять себе лишнего она не могла, уверен директор.Сама же педагог искренне недоумевает, с чего вдруг Ксения на нее ополчилась. По ее словам, предмет девочке давался с трудом, но в подростке она якобы души не чаяла. И даже предложила помощь: бесплатно подтянуть успеваемость на факультативах. А настоящие проблемы, уверена учитель, у Ксении были в семье.Мать школьницы теперь винит себя в том, что постоянно пропадала на работе и на задушевные разговоры с дочкой просто не хватало времени. О том, что учитель математики постоянно срывается и доводит ее до слез, Ксюша рассказала родным за несколько дней до трагедии.Главный вопрос, который сейчас предстоит выяснить: что именно толкнуло школьницу на отчаянный шаг — отношения с учителем или все же семейные неурядицы. Педагог пока не отстранена от работы и продолжает вести занятия. А когда Ксюша снова сядет за парту, неизвестно. Делать прогнозы врачи пока не берутся. Но семиклассница уже заявила, что даже если в ближайшее время сможет встать на ноги, в эту школу точно не пойдет.