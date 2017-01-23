В Китае зафиксирован рекордный рост рождаемости

В минувшем году в Поднебесной родились 17,86 млн детей. Как заявил представитель Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Кэньчжуан, такого уровня рождаемости не фиксировали с 2000 года.BBC.
Очевидно, всплеск рождаемости связан с отменой политики «одна семья — один ребенок». Власти заключили, что снятие запрета на второго ребенка осенью 2015 года оказалось очень своевременным и эффективным.
Политика, устанавливающая штрафы и другие наказания для семей, которые заводили больше одного ребенка, действовала с 1979 года. Ее целью было ограничить прирост населения. Однако в результате это мера привела к сокращению числа работающих граждан.
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