Доля просроченных кредитов в России снизилась до минимума

Безнадежная просроченная задолженность по кредитам в IV квартале 2016 года снизилась до минимумов за последние несколько лет.Известия», из данных Национального бюро кредитных историй следует, что в декабре вопреки падению реальных доходов граждан банки впервые отметили переход к снижению количества «плохих» долгов. При этом сокращение просрочки произошло почти по всем сегментам кредитования физлиц.
По данным НБКИ, к началу января доля невозвратных долгов по потребительским займам опустилась до 19,8% с 20,2% на начало октября. Доля ипотечных кредитов, по которым платежи не вносятся свыше 90 дней, сократилась на 0,3%, а по кредитным картам — до 13,8% — минимального за год уровня.
В НБКИ снижение количества «плохих» долгов объясняют тем, что банки стали тщательнее относиться к выбору заемщиков, в результате чего качество выданных за последние два года кредитов значительно выросло.
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