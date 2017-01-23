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  • 23.01, 12:54

Доля просроченных кредитов в России снизилась до минимума

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Доля просроченных кредитов в России снизилась до минимума

Доля просроченных кредитов в России снизилась до минимума

Безнадежная просроченная задолженность по кредитам в IV квартале 2016 года снизилась до минимумов за последние несколько лет.

По информации газеты «Известия», из данных Национального бюро кредитных историй следует, что в декабре вопреки падению реальных доходов граждан банки впервые отметили переход к снижению количества «плохих» долгов. При этом сокращение просрочки произошло почти по всем сегментам кредитования физлиц.

По данным НБКИ, к началу января доля невозвратных долгов по потребительским займам опустилась до 19,8% с 20,2% на начало октября. Доля ипотечных кредитов, по которым платежи не вносятся свыше 90 дней, сократилась на 0,3%, а по кредитным картам — до 13,8% — минимального за год уровня.

В НБКИ снижение количества «плохих» долгов объясняют тем, что банки стали тщательнее относиться к выбору заемщиков, в результате чего качество выданных за последние два года кредитов значительно выросло.

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