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  • 23.01, 12:55

Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа после насмешек в его адрес

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Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа после насмешек в его адрес

Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа после насмешек в его адрес

Насмешки и критические высказывания посыпались в социальных сетях на Бэррона Трампа, сына 45-го президента США, после инцидента на инаугурационном параде.

Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, решила вступиться за мальчика. На своей странице в Twitter она написала, что Бэррон, несмотря на высшую государственную должность отца, имеет право оставаться просто ребенком. Однако в ее сообщении увидели и критику в адрес Дональда Трампа.




Челси Клинтон: «Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям».

Некоторые читатели Челси сочли, что она попыталась перевести обсуждение инцидента на инаугурационном параде в политическое русло.

Бэррон под прицелом десятков телекамер отказался взять за руку свою маму Меланью. Он резко отдернул свою руку, что не укрылось от внимания наблюдавших за семьей президента.

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