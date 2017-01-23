Дочь Клинтон вступилась за сына Трампа после насмешек в его адрес

Насмешки и критические высказывания посыпались в социальных сетях на Бэррона Трампа, сына 45-го президента США, после инцидента на инаугурационном параде.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 января 2017 г.

Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, решила вступиться за мальчика. На своей странице в Twitter она написала, что Бэррон, несмотря на высшую государственную должность отца, имеет право оставаться просто ребенком. Однако в ее сообщении увидели и критику в адрес Дональда Трампа.: «Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям».Некоторые читатели Челси сочли, что она попыталась перевести обсуждение инцидента на инаугурационном параде в политическое русло.Бэррон под прицелом десятков телекамер отказался взять за руку свою маму Меланью. Он резко отдернул свою руку, что не укрылось от внимания наблюдавших за семьей президента.