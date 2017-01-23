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  • 23.01, 12:55

В Москве задержан мужчина, ударивший беременную из-за спора на парковке

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В Москве задержан мужчина, ударивший беременную из-за спора на парковке

В Москве задержан мужчина, ударивший беременную <nobr>из-за</nobr> спора на парковке

31-летняя пострадавшая написала заявление в полицию о нанесении ей телесных повреждений.

Сотрудники отдела МВД по Басманному району столицы задержали 30-летнего безработного жителя Москвы по подозрению в нападении на беременную.

По словам пострадавшей, она припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса. После этого к ней подошел мужчина, который заявил, что ее автомобиль якобы мешает проезду транспорта. Автомобилистка попыталась возразить ему, но мужчина ударил ее.

Пострадавшая обратилась в полицию, вскоре после этого мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.




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