В Москве задержан мужчина, ударивший беременную из-за спора на парковке

31-летняя пострадавшая написала заявление в полицию о нанесении ей телесных повреждений.
По словам пострадавшей, она припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса. После этого к ней подошел мужчина, который заявил, что ее автомобиль якобы мешает проезду транспорта. Автомобилистка попыталась возразить ему, но мужчина ударил ее.
Пострадавшая обратилась в полицию, вскоре после этого мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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