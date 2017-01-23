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  • 23.01, 12:55
Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Уфе: видео. аварии в ЖКХ, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Уфе: видео

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Огромный фонтан кипятка забил <nobr>из-под</nobr> земли в Уфе: видео

Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Уфе: видео

Огромный фонтан кипятка забил <nobr>из-под</nobr> земли в Уфе: видео

    Минувшей ночью в Уфе из-за прорыва трубы отопления из-под земли забил 18-метровый фонтан кипятка.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», инцидент произошел на Кольцевой улице около трех часов ночи.

    Екатерина, очевидец: «Мы проснулись от грохота упавшей крышки колодца. Выглянули: напротив окна увидели столб воды, а этаж у нас шестой. Скорее позвонили в 112, обзвонили соседей, чтобы убирали свои машины. Правда, сделать это было трудно из-за кипятка».

    Фонтан бил около 40 минут, потом на место прибыли ремонтники и перекрыли течь. Оказалось, что прорвало трубу отопления. Из-за аварии восемь домов в округе остались без тепла.

    По информации спасателей, сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы по ликвидации происшествия. Погибших и пострадавших нет.

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