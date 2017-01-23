Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Уфе: видео

Минувшей ночью в Уфе
из-за прорыва трубы отопления из-под земли забил 18-метровый фонтан кипятка.
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Екатерина, очевидец: «Мы проснулись от грохота упавшей крышки колодца. Выглянули: напротив окна увидели столб воды, а этаж у нас шестой. Скорее позвонили в 112, обзвонили соседей, чтобы убирали свои машины. Правда, сделать это было трудно из-за кипятка».
Фонтан бил около 40 минут, потом на место прибыли ремонтники и перекрыли течь. Оказалось, что прорвало трубу отопления. Из-за аварии восемь домов в округе остались без тепла.
По информации спасателей, сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы по ликвидации происшествия. Погибших и пострадавших нет.
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