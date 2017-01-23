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  • 23.01, 12:55

Корабли России и Японии начали совместные учения к северу от Киото

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Корабли России и Японии начали совместные учения к северу от Киото

Корабли России и Японии начали совместные учения к северу от Киото

Корабли Тихоокеанского флота РФ вместе с японскими силами самообороны проводят маневры возле порта Майдзуру, который расположен к северу от Киото.

В российском посольстве в Токио сообщили, что в учениях участвуют большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома», а также японские эсминец-вертолетоносец «Хюга» и корабль обеспечения «Хуити».

Посольство РФ в Японии: «Сейчас в заливе Вакаса идут совместные маневры и учения по связи, и если погода позволит, будут проведены также учения и по поиску и спасению».

Однако пока в указанном районе наблюдаются сильный снегопад и волнение на море, передает РИА Новости.

Посольство РФ в Японии: «Если даже на море сами маневры не получится провести, то они будут отработаны по связи».

Российские корабли прибыли в порт Майдзуру утром 21 января. Моряки встретились с мэром города, также были проведены спортивные игры между российскими и японскими участниками маневров — они сыграли в волейбол и посоревновались в перетягивании каната.

Японская сторона уже получила ответное приглашение провести маневры во Владивостоке.

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