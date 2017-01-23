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  • 23.01, 11:24

На Колыме бензин АИ-95 продают по талонам

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На Колыме бензин АИ-95 продают по талонам

На Колыме бензин <nobr>АИ-95</nobr> продают по талонам

На заправках в Магадане ввели ограничение на продажу бензина АИ-95. Теперь его можно приобрести только по талонам.

Об этом сообщили в департаменте цен и тарифов регионального правительства, уточнив, что эта временная мера.

Пресс-служба департамента цен и тарифов: «Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается».

В департаменте утверждают, что запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребностей автолюбителей региона. Власти также заверяют, что постоянно контролируют вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе. Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС остаются на прежнем уровне. АИ-95 в колымской столице реализуется по цене 47,27 рубля за литр, АИ-98 — 52,20 рубля за литр, АИ-92 — 45,03 рубля за литр, а дизельное топливо стоит 45,80 руб./л, передает «Интерфакс».



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