На Колыме бензин АИ-95 продают по талонам

На заправках в Магадане ввели ограничение на продажу бензина
АИ-95. Теперь его можно приобрести только по талонам.
Пресс-служба департамента цен и тарифов: «Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается».
В департаменте утверждают, что запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребностей автолюбителей региона. Власти также заверяют, что постоянно контролируют вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе. Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС остаются на прежнем уровне. АИ-95 в колымской столице реализуется по цене 47,27 рубля за литр, АИ-98 — 52,20 рубля за литр, АИ-92 — 45,03 рубля за литр, а дизельное топливо стоит 45,80 руб./л, передает «Интерфакс».
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