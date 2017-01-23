Австралийского актера застрелили на съемках музыкального клипа

Мужчина погиб от огнестрельного ранения во время съемок музыкального клипа в одном из баров австралийского города Брисбен.РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сценарий клипа хип-хоп группы Bliss n Eso предусматривал перестрелку. Во время съемки эпизода со стрельбой один из молодых актеров получил ранение в грудь и скончался.
В полиции сообщили, что пока неизвестно, какими патронами — холостыми или боевыми — были заряжены пистолеты актеров. Отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.
По информации ТАСС, инцидент произошел в непосредственной близости от площадки, где снимается продолжение голливудского блокбастера «Тихоокеанский рубеж». Представитель съемочной группы заявил, что стрельба никак не отразилась на ходе съемок фильма.
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