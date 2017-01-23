ЦБ отозвал лицензию у адыгейского банка «Новация»

Банк России отобрал лицензию у третьего банка за сутки. После двух сибирских кредитных организаций права осуществлять банковскую деятельность лишился банк «Новация», зарегистрированный в Майкопе.
Кроме того, в связи с потерей ликвидности банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники «Новации» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
«Новация» является участником системы страхования вкладов. Ее клиенты получат компенсации в установленное законом время.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января «Новация» занимала 416-е место в банковской системе РФ.
Ранее сегодня лицензий лишились барнаульский «Тальменка-банк» и омский «Сириус».
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