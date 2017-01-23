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  • 23.01, 09:53

ЦБ отобрал лицензию у омского банка «Сириус»

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ЦБ отобрал лицензию у омского банка «Сириус»

ЦБ отобрал лицензию у омского банка «Сириус»

Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк «Сириус».

Решение о применении крайней меры воздействия в ЦБ объяснили тем, что «Сириус» вкладывал средства в активы неудовлетворительного качества и существенно недооценивал принятые в связи с этим риски.

В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Кроме того, банк не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Руководство и собственники «Сириуса» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Вклады клиентов банк не страховал.

По данным ЦБ, на 1 января текущего года по величине активов «Сириус» занимал 527-е место в банковской системе РФ.

Ранее сегодня лицензии лишился барнаульский «Тальменка-банк».

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