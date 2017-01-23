ЦБ отобрал лицензию у омского банка «Сириус»

Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк «Сириус».
В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Кроме того, банк не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Руководство и собственники «Сириуса» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
Вклады клиентов банк не страховал.
По данным ЦБ, на 1 января текущего года по величине активов «Сириус» занимал 527-е место в банковской системе РФ.
Ранее сегодня лицензии лишился барнаульский «Тальменка-банк».
Комментарии