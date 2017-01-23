Абэ: Япония намерена создать «специальную систему» совместной с РФ работы на южных Курилах

Япония намерена продолжать переговоры с Россией с целью создания «специальной системы» для осуществления совместной экономической деятельности на южных Курильских островах, заявил
ТАСС, отметил, что Токио рассчитывает на запуск на Курилах взаимовыгодных экономических проектов.
премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Синдзо Абэ: «Что касается совместной с РФ экономической деятельности на четырех островах, то мы выступаем за продолжение переговоров по этой теме и создание там экономических проектов, которые будут выгодны обеим сторонам».
Японский премьер также заявил, что Токио будет последовательно придерживаться политического курса, который предполагает «решение территориального вопроса и подписание мирного договора в рамках нового подхода к этой проблеме».
Абэ также сообщил, что в ходе декабрьских переговоров с Владимиром Путиным выразил неудовольствие укреплением российского военного присутствия на южной части Курил.
Синдзо Абэ: «Я не могу раскрыть все содержание нашей беседы, однако я четко указал российской стороне, что мы выражаем сожаление в связи с усилением ее военного присутствия на четырех северных островах».
Первый за 11 лет визит президента России в Японию, который состоялся 15–16 декабря прошлого года, был посвящен мирному договору и вопросу южных Курильских островов, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Владимир Путин и Синдзо Абэ приняли совместное заявление, в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах.
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