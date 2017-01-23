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  • 23.01, 08:23

Пушков попросил Фийона повторить свои слова о санкциях сенаторам США и Меркель

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Пушков попросил Фийона повторить свои слова о санкциях сенаторам США и Меркель

Пушков попросил Фийона повторить свои слова о санкциях сенаторам США и Меркель

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона о наивности тех, кто ввел санкции против России.

Алексей Пушков рекомендовал передать эти слова канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и «охваченным манией санкций» сенаторам США.


Экс-премьер Франции Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал отношения с Россией стратегическим вопросом для будущего Европы. Кандидат в президенты подчеркнул, что эти отношения надо восстанавливать, добавив, что российский народ нельзя «согнуть» при помощи экономических санкций.

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