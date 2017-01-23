Пушков попросил Фийона повторить свои слова о санкциях сенаторам США и Меркель

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона о наивности тех, кто ввел санкции против России.
Фийон:наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 22, 2017
Экс-премьер Франции Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал отношения с Россией стратегическим вопросом для будущего Европы. Кандидат в президенты подчеркнул, что эти отношения надо восстанавливать, добавив, что российский народ нельзя «согнуть» при помощи экономических санкций.
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