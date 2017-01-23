В США возросло число жертв смертоносных торнадо

Американский штат Джорджия приходит в себя после разрушительного торнадо.десятки человек получили ранения. В руины превратились целые кварталы: до основания разрушены дома, повалены деревья, серьезно повреждены коммуникации.
Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов, где торнадо причинили наибольшие разрушения. Непогода также обрушилась на штаты Техас, Луизиана, Алабама и Флорида, где также разрушены десятки домов.
А синоптики предупреждают жителей Джорджии, Флориды и Алабамы о вероятности новых ударов стихии. По прогнозам метеорологов, на эти регионы надвигается новый шторм, который может оказаться не менее разрушительным.
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