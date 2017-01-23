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  • 23.01, 06:51
В США возросло число жертв смертоносных торнадо. США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США возросло число жертв смертоносных торнадо

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В США возросло число жертв смертоносных торнадо

В США возросло число жертв смертоносных торнадо

В США возросло число жертв смертоносных торнадо
  • Фото Associated Press © 2017, Branden Camp

    • Американский штат Джорджия приходит в себя после разрушительного торнадо.

    Ураган с ливнем и шквалистым ветром пронесся над юго-западными районами штата в минувшие выходные. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 18 человек, десятки человек получили ранения. В руины превратились целые кварталы: до основания разрушены дома, повалены деревья, серьезно повреждены коммуникации.

    Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов, где торнадо причинили наибольшие разрушения. Непогода также обрушилась на штаты Техас, Луизиана, Алабама и Флорида, где также разрушены десятки домов.

    А синоптики предупреждают жителей Джорджии, Флориды и Алабамы о вероятности новых ударов стихии. По прогнозам метеорологов, на эти регионы надвигается новый шторм, который может оказаться не менее разрушительным.

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