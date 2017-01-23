До старта переговоров в Астане осталось несколько часов

Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в столице Казахстана уже через несколько часов, но до сих пор нет ясности, в каком составе они откроются, и когда к ним присоединятся делегации правительства и оппозиции САР.завершился «консультационный марафон», переговоры были непростыми и длились часами.
Александр Лаврентьев, спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию: «Сирийский кризис длится более 6 лет. Простых решений этой застарелой проблемы мы не ищем, но, тем не менее, прилагаем все усилия для того, чтобы попытаться сблизить позиции участников сирийского конфликта, позиции сирийского правительства и вооруженных сирийских группировок».
В каком формате состоятся переговоры до сих пор не ясно. Точно известно, что в них примут участие делегации стран — гарантов перемирия. Это Россия, Иран и Турция. Будет присутствовать также спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. В качестве наблюдателя приглашен посол США в Казахстане Джордж Кролл.
В Астану также прибыли представители сирийского правительства и умеренной оппозиции, однако в какой момент они присоединятся к беседе и согласятся ли вообще сесть за один стол, эти вопросы еще обсуждаются.
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