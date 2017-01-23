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  • 23.01, 08:23
До старта переговоров в Астане осталось несколько часов. Астана, Казахстан, Сирия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

До старта переговоров в Астане осталось несколько часов

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До старта переговоров в Астане осталось несколько часов

До старта переговоров в Астане осталось несколько часов

    Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в столице Казахстана уже через несколько часов, но до сих пор нет ясности, в каком составе они откроются, и когда к ним присоединятся делегации правительства и оппозиции САР.

    Сегодня в столице Казахстана начинаются двухдневные переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Официальное открытие встречи запланировано на 10 часов утра по московскому времени. Но фактически работа уже идет. Накануне завершился «консультационный марафон», переговоры были непростыми и длились часами.

    Александр Лаврентьев, спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию: «Сирийский кризис длится более 6 лет. Простых решений этой застарелой проблемы мы не ищем, но, тем не менее, прилагаем все усилия для того, чтобы попытаться сблизить позиции участников сирийского конфликта, позиции сирийского правительства и вооруженных сирийских группировок».

    В каком формате состоятся переговоры до сих пор не ясно. Точно известно, что в них примут участие делегации стран — гарантов перемирия. Это Россия, Иран и Турция. Будет присутствовать также спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. В качестве наблюдателя приглашен посол США в Казахстане Джордж Кролл.

    В Астану также прибыли представители сирийского правительства и умеренной оппозиции, однако в какой момент они присоединятся к беседе и согласятся ли вообще сесть за один стол, эти вопросы еще обсуждаются.

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