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  • 23.01, 05:21

Барнаульский «Тальменка-банк» лишился лицензии

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Барнаульский «Тальменка-банк» лишился лицензии

Барнаульский <nobr>«Тальменка-банк</nobr>» лишился лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского «Тальменка-банка».

Информация об отзыве лицензии размещена на сайте регулятора.

Сообщение Центробанка РФ: «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России».

В ЦБ подчеркнули, что руководство и собственники финансовой организации не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка. По данным ЦБ, «Тальменка-банк» на 1 января 2017 года занимал 425 место в банковской системе РФ и является участником системы страхования вкладов, цитирует РИА Новости.

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