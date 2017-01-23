Барнаульский «Тальменка-банк» лишился лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского
сайте регулятора.
«Тальменка-банка».
Сообщение Центробанка РФ: «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России».
В ЦБ подчеркнули, что руководство и собственники финансовой организации не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка. По данным ЦБ, «Тальменка-банк» на 1 января 2017 года занимал 425 место в банковской системе РФ и является участником системы страхования вкладов, цитирует РИА Новости.
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